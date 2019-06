Competição para Dalot. Manchester United vai dar 50 milhões por Wan-Bissaka

O Manchester United terá chegado a acordo com o Crystal Palace para a contratação de Aaron Wan-Bissaka. O negócio será feito por um valor a rondar os 50 milhões de euros.

O lateral-direito inglês de 21 anos é formado no Crystal Palace, e assumiu-se como titular na última época, em que somou 39 partidas.

Wan-Bissaka será a segunda contratação da época, depois de David James, proveniente do Swansea City.

O defesa será concorrência direta para o português Diogo Dalot, um ano mais novo, que chegou a Old Trafford na última temporada. No total, fez 23 jogos na sua época de estreia, num plantel que contará ainda com o experiente Ashley Young para a posição.