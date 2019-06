Lawrence Ofori é reforço do Famalicão

O Famalicão anunciou a contratação de Lawrence Ofori, proveniente do Leixões, que assinou um contrato válido por cinco épocas.

O médio ganês de 20 anos chegou a Portugal em 2016/17, para representar os juniores da equipa de Matosinhos. Depois da primeira metade da época 2018/19 como titular no Leixões, rumou ao Feirense, por empréstimo.

Fez oito jogos em Santa Maria da Feira, não marcou qualquer golo e não conseguiu evitar a despromoção à II Liga. Em declarações reproduzidas no site do Famalicão, Ofori mostrou-se satisfeito com a mudança e por poder continuar a jogar no principal escalão.

"Estou feliz por continuar a jogar ao mais alto nível e o Famalicão dá-me essa oportunidade. Venho cheio de vontade de fazer coisas bonitas e de concretizar os objetivos do clube”, pode ler-se.