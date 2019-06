Dominik Greif é o novo alvo do FC Porto para a baliza

O FC Porto está a tentar contratar o guarda-redes Dominik Greif, titular da baliza do Slovan de Bratislava, da Eslováquia, sabe Bola Branca.

De acordo com as informações apuradas, o eslovaco de 22 anos é o alvo do emblema portista depois de complicar-se a contratação de Koubek, devido aos valores exigidos pelo Rennes.

Dominik Greif, tem 22 anos, mede 1,97m, e é há duas temporadas o guardião titular do Slovan de Bratislava, que se sagrou recentemente campeão da Eslováquia. No total, soma 63 jogos pela equipa principal.

Este mês, somou também a sua primeira internacionalização pela seleção principal da Eslováquia, num particular com a Jordânia. Jogou a segunda parte e não sofreu golos, num jogo em que a sua seleção venceu por 5-1.

Bola Branca sabe que o clube já está em campo por Dominik Greif, através do empresário português Pedro Pinho.

Greif é a solução para a baliza depois de esfriado o interesse pelo checo Koubek, e se ter afastado a possibilidade de Gianluigi Buffon, que deverá regressar à Juventus.