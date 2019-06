"Viseu vai parar" com a homenagem a João Félix

Viseu vai parar para a homenagem a João Félix. O jovem português será nomeado embaixador de Viseu, esta quarta-feira à tarde, num ato público que decorrerá na Câmara Municipal.

Em declarações a Bola Branca, Cristina Brasete, vereadora do Desporto da Câmara Muncipal de Viseu, mostra surpresa pela invasão de jornalistas espanhóis, dada a iminente transferência para o Atlético de Madrid.



"Quando o convidámos, ele era jogador do Benfica e tinha sido chamado à seleção nacional. Nessa altura, não estávamos à espera deste movimento todo. Mas é bom, leva o nome de Viseu bem longe e da melhor forma. O desporto afasta os jovens de outros problemas da nossa sociedade e o João é um exemplo para os outros jovens e um orgulho para todos nós. Nos últimos dias tem sido uma loucura. Hoje, Viseu vai parar, os olhares estarão todos sobre o João Félix", referiu.

A cidade vai parar ao final da tarde pela homenagem ao jogador que se prepara para protagonizar uma das maiores transferências da história do futebol, para o Atlético de Madrid, a troco de 120 milhões de euros.

Cristina Brasete explica ainda os motivos da homenagem ao jovem jogador que se sagrou campeão nacional no Benfica, como uma das figuras da equipa.



"Habitualmente homenageamos os jovens viseenses que se distinguem nas suas atividades, nomeadamente no desporto. Recordo-me do Nuno Bico, Mário Trindade, alguns jovens do Judo que convidámos para serem nossos embaixadores. E sendo um jovem de Viseu, convidámos o João, a partir do momento em que foi chamado à selecção. Entretanto, passou a ser um menino de ouro do nosso país e isto multiplicou-se, principalmente nas redes sociais. Temos muito gosto de o receber, é um jovem muito promissor", concluiu.

A homenagem decorre nos Paços do Concelho da Câmara Viseense a partir das 19 horas.