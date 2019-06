Catió Baldé: "À última hora, o Bruma optou pelo PSV"

O FC Porto perdeu Bruma para o PSV de Eindhoven da Holanda. Num negócio que chegou a ter o avançado português com um pé no Dragão, o PSV ganhou a corrida, depois dos seus representantes terem viajado até Lisboa para convencer o atleta. A confirmação é dada em Bola Banca por Catió Baldé, que explica que foi uma decisão do atleta.

"Está confirmado que o Bruma optou pelo PSV Eindhoven. Eles fizeram uma viagem até Lisboa, e perante o projeto, ele optou pelo PSV", disse.

O volte-face inesperado consumou-se na terça-feira à noite, com a presença de emissários do clube holandês. Bruma deve assinar um contrato válido por cinco temporadas, e o representante não quis detalhar os aspectos financeiros da operação: "Nesse aspeto, não quero entrar em valores".

O PSV Eindhoven será a quarta experiência no estrangeiro de Bruma, depois do Galatasaray da Turquia, a Real Sociedad em Espanha, e o Leipzig da Alemanha. O jogador pretendia um novo desafio para a sua carreira, e optou pelo PSV com o objectivo de "relançar a carreira".



"Esse é um dos objetivos para a sua carreira. Jogou pouco na segunda volta da última época. Foi titular até ao último jogo antes da paragem de inverno. Depois, houve uma mudança de atitude do treinador e já não foi opção. Chegou-se à conclusão que era melhor arranjar outro destino. Entre várias propostas, o Bruma ponderou os projetos, e à última hora, optou pelo PSV Eindhoven", explicou.

Bruma vai rumar ao PSV Eindhoven a troco de 15 milhões de euros, para colmatar as prováveis saídas de Hirving Lozano e Steven Bergwijn. Aos 24 anos de idade, Bruma soma ainda um golo em sete internacionalizações pela seleção principal portuguesa.