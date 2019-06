Luiz Phellype: "Vamos tentar ser campeões"

Luiz Phellype, avançado brasileiro do Sporting, diz que a equipa vai lutar pelo título de campeão nacional esta época. Em declarações no aeroporto, em Lisboa, em véspera de regresso ao trabalho em Alcochete, o ponta-de-lança de 25 anos diz que quer fazer uma época ainda melhor em 2019/20.

"A ambição do Sporting é ser campeão todos os anos e vamos tentar esta época. Não tenho nenhum número traçado de golos, só quero fazer melhor do que na última temporada. Todos querem isso. As férias foram boas, a época foi cansativa. Fomos recuperar e descansar. Agora queremos preparar bem a época", começou por dizer.

Transferido do Paços de Ferreira em janeiro, Luiz Phellype fez oito golos em 21 jogos, terminando a época em boa forma e como titular, relegando Bas Dost para segunda opção, com problemas físicos na segunda metade da temporada. Esta época, terá Bas Dost de regresso e ainda Luciano Vietto como competição.

"Ainda não sabemos nada. A época vai começar, vamos trabalhar e depois vê-se", disse, em relação à luta pela titularidade.

Bruno Fernandes? "Depende dele"

O grande impasse no plantel do Sporting é a continuidade de Bruno Fernandes. O médio, que fez 32 golos na última temporada, pode estar de saída para um tubarão do futebol europeu, e Luiz Phellype diz não estar informado em relação ao seu futuro: "Não sei, depende dele".