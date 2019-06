Vai viajar para a República Dominicana? Cuidado: lá, a água é perigosa

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda precaução aos turistas portugueses que visitem a República Dominicana.

No portal das comunidades portuguesas, é aconselhado aos cidadãos que se desloquem àquele pais das Caraíbas que consumam água engarrafada e tenham especial atenção ao consumo generalizado de bebidas.

A recomendação surge depois de terem morrido, desde o início do ano, oito turistas norte-americanos hospedados "em resorts" de luxo da República Dominicana, suspeitando-se que as mortes possam ter relação com o consumo de água.

Contactada pela Renascença, a Secretaria de Estado das Comunidades revelou ter recebido, na passada semana, cinco contactos de portugueses a pedir informações sobre o país. A fonte adianta ainda que os serviços estão também em contacto permanente com a Associação Portuguesa de Viagens e Turismo (APAVT).



De acordo com as informações disponibilizadas pela APAVT, até agora não há registo de qualquer cancelamento de viagens para a República Dominicana.