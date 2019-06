Vilafranquense vai jogar deslocado na II Liga

O Vilafranquense anunciou, em comunicado, que terá de disputar os jogos em casa, na II Liga, no Estádio Municipal de Rio Maior, a cerca de 50 quilómetros de Vila Franca de Xira.

Após uma reunião com a Liga de Clubes e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, chegou-se à conclusão que as as exigências apresentadas pela Liga "não são realisticamente possíveis de concretizar dentro dos prazos exigíveis".

Sendo assim, o clube que se vai estrear nos campeonatos profissionais terá de abandonar o Campo de Cevadeiro, casa do clube, temporariamente, enquanto são realizadas obras no estádio.

O Vilafranquense anuncia ainda que equacionou locais mais próximos, como Massamá, Cartaxo e o Jamor, "sendo que estas não seriam viáveis para fazer face às necessidades, não apenas em dias de jogos, mas também dos treinos diários necessários e estágios indispensáveis quando as obras arrancarem no Campo do Cevadeiro".

A SAD do clube lamenta "a distância física que temporariamente irá existir entre a cidade e o seu clube e acordou total empenho para solucionar com a maior brevidade possível tudo o que envolver e estiver relacionado com os adeptos e simpatizantes do Vilafranquense de modo a que estes possam continuar a apoiar inequivocamente o clube e a cidade mesmo a 50 quilómetros de distância".

O Vilafranquense ficou em segundo lugar no Campeonato de Portugal, atrás do Casa Pia, com quem perdeu na final no último domingo, e vai estrear-se na II Liga.