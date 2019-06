Cillessen finta o Benfica e assina pelo Valência

O Valência anunciou, esta quarta-feira, a contratação, ao Barcelona, de Jasper Cillessen, que chegou a ser alvo do Benfica para a próxima época.

Sem revelar os valores da transferência, o clube comunicou que o guarda-redes holandês, de 30 anos, assinou contrato de quatro épocas, até 2023, e ficou com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Cillessen deixou o Barcelona porque queria ser titular, conforme o próprio afirmou em entrevista à Renascença. Foi fortemente apontado ao Benfica, no entanto, nunca se mostrou especialmente tentado pela possibilidade de rumar à Luz, uma vez que pretendia continuar a jogar num dos cinco principais campeonatos da Europa.

Com esta mudança para o Valência, Cillessen consegue exatamente isso. Muda apenas de cidade, mas continua a jogar no campeonato espanhol, um dos melhores do mundo, e numa equipa conceituada.