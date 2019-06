Canoísta Fernando Pimenta é prata na final de K1 1.000 metros

Fernando Pimenta conquistou, esta quarta-feira, a medalha de prata na final de K1 1.000 metros dos Jogos Europeus. O canoísta natural de Ponte de Lima garantiu a décima medalha da comitiva portuguesa na competição que decorre em Minsk.

O atleta liderou durante grande parte do percurso, mas acabou por perder o primeiro lugar já na fase final para o húngaro Balint Kopazs.

Na quinta-feira, o atleta do Benfica vai disputar a final K1 500 metros em Minsk.



Pimenta junta assim a medalha ao duplo ouro na Taça do Mundo, que conquistou em maio.

Em Minsk 2019, Portugal tem neste momento dez medalhas: ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros; quatro de prata pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, no judo de equipas e no contra-relógio do ciclismo; além do bronze na prova de equilíbrio e ginástica de trampolins.



Conquistaram igualmente a medalha de bronze a judoca Telma Monteiro e a estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.