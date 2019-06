O futuro de Bruno e uma garantia de presidente

"Último sprint por Bruno Fernandes", lê-se na manchete de A Bola. O jornal avança que "Manchester United e Tottenham chegam aos 55 milhões", mas o "Sporting pretende 70".

Nos outros dois diários desportivos, destaque para o FC Porto, com o presidente portista, em O Jogo, a deixar a garantia: "Plantel estará à altura."

A abordagem do Record, é diferente: "Dragão ao ataque." O jornal da Cofina escreve: "Bruma confirmado", "Marcano é aposta" e "Nakajima pretendido".

Ainda no record, declarações do uruguaio Sebastian Coates, jogador do Sporting: "Quero respeitar contrato."