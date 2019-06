Magistrados do Ministério Público iniciam três dias de greve

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) cumpre esta quarta-feira o primeiro de três dias de greve em protesto contra a falta de paralelismo com a magistratura judicial e em defesa de um novo estatuto.

O presidente do SMMP, António Ventinhas, considera que os acontecimentos desta semana, com a discussão na especialidade do Estatuto do Ministério Público e uma greve, serão "decisivos para o futuro do MP".

Esta quarta-feira, a ministra da Justiça será ouvida em comissão parlamentar na Assembleia da República, que está a discutir o Estatuto do Magistrado do MP.

Para o SMMP, há várias razões para fazer greve, a primeira das quais relacionada com a autonomia financeira, que "pode causar graves danos à investigação da criminalidade económico-financeira", o paralelismo das magistraturas e as carreiras dos magistrados.

O sindicato considera também que o PS e o PSD efetuaram propostas para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de diminuir a representação direta dos magistrados e aumentar o controlo político sobre o MP e a investigação criminal.

Esta quarta-feira vai ser cumprida uma greve nacional, na quinta-feira haverá uma paralisação dos magistrados dos distritos judiciais de Porto e Coimbra e na sexta-feira serão os magistrados do Ministério Público de Lisboa e Évora a fazer greve.