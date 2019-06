​Médicos de Medicina Legal. “Lidamos com tudo o que há de mau na sociedade”

“Lidamos com tudo o que há de mau na sociedade”. O desabafo é de Sofia Frazão, presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Legal da Ordem dos Médicos, em entrevista à Renascença.



Numa altura em que os especialistas do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INML-CF) fazem greve em defesa da negociação da carreira, abertura de concursos para preenchimento das vagas ou formação de mais médicos nesta área, a Renascença quis conhecer melhor o trabalho e o quotidiano dos médicos legistas, que fazem muito mais do que autópsias.

Afinal, o que faz um médico legista?

A atividade médico-legal é extensa e abundante. Embora muita gente a associe à realização de autópsias, na realidade isso é cerca de 10% do trabalho. A maior parte da nossa atividade é ver pessoas vivas. As outras atividades, que resultam de pedidos dos tribunais, têm vários âmbitos.

Em termos criminais, frequentemente são-nos solicitadas avaliações de maus-tratos em crianças, idosos, violência doméstica, assaltos, agressões, tentativas de homicídio e pedofilia. Depois, todas as pessoas que têm um acidente de trabalho, em princípio passam pelos serviços médico-legais, por solicitação do tribunal de trabalho; os acidentes de viação e todas as pessoas que não cheguem a acordo num processo de indemnização com a companhia de seguros são também avaliadas no Instituto nacional de Medicina legal.

Haverá outras situações de estado de saúde em que há conflito entre companhia de seguros que se recusa a pagar um seguro de vida e a pessoa que quer que lhe paguem. E há ainda os processos de responsabilidade profissional, de responsabilidade médica, ou seja, processos de eventual negligência médica, que são igualmente avaliados no INML-CF. Finalmente, temos as avaliações de psiquiatria forense e avaliações de psicologia no âmbito do tribunal de família e menores, mas que já não são feitas por médicos do quadro do Instituto.

E as violações?

Sim, sim … os abusos sexuais de menores e as violações, neste caso, de adultos são também avaliados, de urgência, pelos serviços médico-legais. Nesse caso temos, inclusive, médicos que estão escalados a uma urgência “à chamada”.

Portanto, têm muito trabalho…

Temos muito trabalho! Além do que já falámos, às vezes também fazemos um bocado de “CSI”, deslocamo-nos com a Polícia Judiciária e fazemos exames do corpo no local. Por exemplo, em casos de suspeita de homicídio ou homicídio comprovado, deslocamo-nos com as forças de investigação criminal ao local, trabalhamos em conjunto para aumentar a celeridade na resolução do processo de investigação. E depois temos as situações, obviamente, externas que estão associadas a catástrofes, naturais e não só.

Tivemos participação direta nos incêndios de Pedrógão, de junho de 2017, e nos de outubro. Fomos para o local e trabalhámos com as diversas autoridades no local na identificação das vítimas e na primeira impressão de recolha de vestígios. Estivemos em vários acidentes que ocorreram, por exemplo na Madeira, quando houve a queda daquela árvore ou agora, na Páscoa com o acidente de autocarro de turistas alemães, também houve a deslocação de equipas.

Além das missões internacionais: na Tailândia, no Haiti e em Moçambique. Lembro-me que houve uma equipa que foi para a Croácia por causa dos crimes de guerra dos Balcãs. Temos tido frequentes participações internacionais, sendo tão poucos.

Chegámos ao ponto: sendo tão poucos, são quantos?

No quadro estão neste momento 63, distribuídos por todo o país.

Quantos deviam ser?

De acordo com uma portaria publicada, o quadro do INML-CF devia ter 215 médicos.

Ou seja, estamos a falar de menos de um terço.

Estamos a falar de 29%. A portaria é de 2002. São muito poucos médicos para as perícias que é preciso realizar. Não sei os números a nível nacional, mas por exemplo, no Porto, fazemos cerca de 14 a 15 mil exames por ano “in vivo”. São muitas pessoas que passam pelo Instituto de Medicina Legal. E cerca de 900 autópsias por ano.