Liga dos Bombeiros. Decisão de levar comandante de Pedrogão a julgamento é “ignorante”

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) reafirma total solidariedade com o comandante dos Voluntários de Pedrogão Grande.



Reunido esta terça-feira para analisar o despacho de pronuncia, que coloca Augusto Arnault entre os arguidos que irão a julgamento, conselho executivo da Liga diz que a decisão judicial é um vexame para todo o povo português.

Em declarações à Renascença, o presidente da LBP, Jaime Marta Soares, afirma que o sistema “lava as mãos como Pilatos” e está a fazer de Augusto Arnault um “bode expiatório”.

Jaime Marta Soares diz que “o juiz não perceberá nada do que são incêndios florestais” e baseou a sua decisão “em alguns esclarecimentos ou informações de técnicos” que a Liga quer conhecer e saber quem são, e o que disseram.

A Liga dos Bombeiros considera que a decisão de levar o comandante de Pedrogão Grande a julgamento é “perigosa”, “indolente”, “ignorante”, “humilhante”, um ataque aos bombeiros, uma manobra de distração e uma afrontosa forma de maquilhagem das fragilidades de um sistema que está politizado.

Na reunião desta terça-feira, a Liga decidiu que irá continuar a apoiar juridicamente o comandante dos Voluntários de Pedrogão Grande.

“Desde o primeiro segundo que demos apoio jurídico e continuaremos a dar. Pedimos para nos constituir assistentes no processo, foi-nos recusado, não sei porquê, mas isso não nos inibe de continuarmos a trabalhar com o Augusto Arnault, com o nosso gabinete jurídico, com tudo o que tivermos ao nosso alcance para defender a honra e a honorabilidade de um homem que fez aquilo que podia fazer”, afirma Jaime Marta Soares.