Itália e Holanda fecham quartos de final do Mundial feminino

Itália e Holanda apuraram-se para os quartos de final do Mundial feminino de futebol, esta terça-feira, e fecharam um quadro com apenas uma seleção não europeia - os Estados Unidos, campeões em título.

As italianas derrotaram a China, por 2-0, com golos de Valentina Giacinti, aos 15 minutos, após trapalhada na área chinesa, e de Aurora Galli, ao minuto 49, com um grande remate desde o meio da rua.

As holandesas bateram o Japão, por 2-1. Lieke Martens adiantou a Holanda, aos 17 minutos, com um golaço de calcanhar que ainda fez uma "cueca" a uma defesa japonesa. Yui Hasegawa empatou, na sequência de bela jogada coletiva, ao minuto 43. O Japão foi superior durante grande parte da partida, porém, a guarda-redes holandesa, Sari van Veenendaal, foi uma muralha. No final, e porque quem não marca sofre, foi a Holanda a selar o apuramento, com o "bis" de Martens, ao minuto 90, de penálti.

Nos quartos de final, Holanda e Itália vão defrontar-se entre si. Os outros jogos são: Noruega-Inglaterra, França-EUA e Alemanha-Suécia.