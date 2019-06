Real Madrid quer Rúben Dias como moeda de troca por Raúl de Tomás

O Real Madrid quer incluir Rúben Dias no negócio da transferência de Raúl de Tomás para o Benfica, segundo avança, esta terça-feira, o jornal espanhol "As".

De acordo com aquela publicação, o Benfica fechará esta semana a contratação de Raúl de Tomás, mas pode pode haver uma surpresa no pacote. O preço, de 20 milhões de euros, está definido, mas terão aparecido negociações complementares, com o nome de Rúben Dias à cabeça. O Real Madrid terá perguntado pela possibilidade de incluir uma opção de preferência pelo central internacional português no negócio.

Rúben Dias, de 22 anos, é titular no Benfica há duas épocas, a última coroada com a conquista do campeonato, e foi um dos melhores de Portugal na conquista da Liga das Nações. O Real Madrid não quererá perder ao defesa, que tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jornal "As" detalha que a possibilidade de incluir Rúben Dias ou qualquer outro jogador do Benfica seria, também, uma via de melhorar as relações entre os dois clubes - danificadas desde a venda de Garay ao Zenit - e está intimamente ligada a João Félix. O Benfica não quererá adiantar os 20 milhões por Raúl de Tomás até receber os 120 milhões "prometidos" pelo Atlético de Madrid pelo jovem avançado.