​Plataforma de inventário online quer “tornar visível” património da Igreja

A aposta da Igreja no inventário do seu património “tem décadas”, mas é um trabalho muitas vezes “invisível”. Dar a conhecer o muito que tem sido feito, as dificuldades e os sucessos, foi um dos objetivos do II Seminário Thesaurus sobre “Património Resgatado”, que decorreu esta terça-feira, no auditório da Renascença, em Lisboa.



Em entrevista à Renascença, a responsável pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBC), Sandra Costa Saldanha, fez questão de sublinhar a importância que o inventário tem tido na “descoberta” de peças de arte que corriam o risco de acabar no lixo, outras de que não se fazia ideia que existiam, as “boas surpresas”.

“Uma consequência muito concreta deste trabalho de inventário é a possibilidade que oferece de, literalmente, salvar, resgatar património. E algumas dioceses têm tido a possibilidade não apenas de resgatar património, que é encontrado em más condições, mas também de descobrir peças verdadeiramente notáveis, que assim são dadas a conhecer, e se acrescentam àquilo que é o património cultural português”, afirmou Sandra Costa Saldanha, para quem este trabalho não é só “muito importante para a Igreja em Portugal, para as dioceses”, mas também “para todo o património nacional”.

Nova Plataforma abre com “20 a 25 mil registos” de inventário

“Hoje é um dia importante, porque vamos pôr à disposição do país, e de todas as pessoas, aquele que é o património da Igreja”, afirmou na abertura do Seminário D. Pio Alves, bispo auxiliar do Porto, e um dos responsáveis pela Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, numa referência à apresentação da nova Plataforma de Inventário online.

“Só a partir do dia 1 de julho é que ficará disponível a todo o público, terá um endereço próprio e pode ser acedida também através do site dos bens culturais da Igreja”, explicou à Renascença Sandra Costa Saldanha.

Para a diretora do SNBC “não era viável esperar mais anos pelas condições ideais para termos todo o trabalho feito”, porque na realidade este é um trabalho que “nunca está feito nem acabado”, e a ideia é que o projeto vá sendo “enriquecido, aumentado e requalificado” à medida que forem sendo feitas novas descobertas e novas intervenções.

“A Plataforma é um ponto de chegada, porque é a primeira vez que se apresenta e disponibiliza estes dados a todo o público, mas também é um ponto de partida, porque se agora abre com 20 a 25 mil registos, vai crescer em números de instituições e de peças que semanalmente vão ser adicionados, e daqui a uns meses poderão ser largos milhares”, afirmou ainda.

Para Sandra Costa Saldanha “a grande novidade é que, pela primeira vez, a Igreja em Portugal faz um esforço para congregar aquilo que são trabalhos muito dispersos ao longo dos anos, nas várias instituições eclesiais portuguesas, e partilha-o com o público em geral, e essa é de facto uma das grandes vitórias deste trabalho”. E não tem dúvidas de que a nova ferramenta será “um importante contributo para o conhecimento do património cultural nacional, no seu todo, e não apenas vocacionado para os interesses da Igreja”, porque “é um trabalho que se pode adicionar àquilo que o Estado também faz”.