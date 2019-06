Sporting contrata bicampeão nacional para a equipa de basquetebol

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a contratação de Travante Williams para a equipa de basquetebol, que entrará em ação na próxima época.

O norte-americano, de 25 anos, acaba de se sagrar bicampeão nacional na Oliveirense. Agora, no Sporting, assume a ambição de "entrar em campo e vencer todos os jogos e todas as competições" que disputar.

"É esse o nosso único pensamento", declara, em entrevista aos canais do Sporting, admitindo estar "entusiasmado com o que está para vir".

Apesar de os leões não contarem com o basquetebol no escalão sénior desde 1995, Travante conhece a história do clube e encara a transferência para Alvalade como "uma grande responsabilidade, devido à tradição do clube e os seus oito campeonatos conquistados". "Vamos tentar conquistar o nono e o décimo", projeta o extremo.