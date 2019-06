Belcanto, de José Avillez, é o 42.º melhor resturante do mundo

O restaurante Mirazur, em França, foi considerado o melhor restaurante do mundo, enquanto o português Belcanto, de José Avillez, ascendeu pela primeira vez à primeira metade da lista, ficando em 42.º lugar.



A lista dos 50 melhores restaurantes ('The World's 50 Best Restaurants') de 2019 foi divulgada esta terça-feira, numa cerimónia em Singapura.

O melhor restaurante do mundo é o restaurante Mirazur (Menton, sul de França), que subiu da terceira posição, no ano passado, depois de ter também conquistado a terceira estrela do guia Michelin.

Sobre o restaurante, que há 10 anos figura na lista dos 50 melhores, a organização destaca a sua "equipa de cozinheiros escandalosamente talentosos", liderada pelo argentino Mauro Colagreco.

Em segundo lugar ficou o Noma, agora com uma nova localização, na ilha de Refshalevej, na capital dinamarquesa, depois de ter liderado a lista por quatro vezes (2010, 2011, 2012 e 2014).

"O Noma original foi, sem dúvida, um dos restaurantes mais importantes da sua geração. Com a sua comida, René Redzepi desenvolveu um novo género de cozinha", comenta a organização, na descrição da lista dos premiados.

Segue-se o Asador Etxabarri (Axpe, norte de Espanha), cujo 'chef' Victor Arguinzoniz "tem a notável capacidade de obter sabores explosivos de ingredientes aparentemente simples, a maioria dos quais grelhados".

Na cerimónia esteve presente o 'chef' português José Avillez, cujo restaurante Belcanto (Lisboa, com duas estrelas Michelin), subiu da 75.ª posição para a 42.ª, entrando pela primeira vez na primeira metade da lista (do primeiro ao 50.º lugares).

"É uma grande honra receber esta distinção; é uma distinção para a equipa, uma equipa muito grande que trabalha todos os dias para sermos melhores", disse à Lusa o 'chef' português.

O prémio, acrescentou, "é para o Belcanto", mas também para "a gastronomia portuguesa, para Lisboa, para pôr a gastronomia [portuguesa] no mapa".

"Um estabelecimento lendário que abriu as suas portas como um clube para homens em 1958, o 'chef' José Avillez pegou no leme do Belcanto em 2012. Sob a sua navegação culinária, o restaurante mereceu a sua primeira estrela Michelin nesse ano; uma segunda seguiu-se apenas dois anos depois", refere a organização, que descreve a cozinha de Avillez como fazendo "um uso total da costa portuguesa".

A escolha dos melhores restaurantes do mundo faz-se, todos os anos, desde 2002, contando com os contributos de mais de mil especialistas em gastronomia e procura "revelar alguns dos melhores destinos para experiências culinárias únicas, além de ser um barómetro para tendências gastronómicas globais", segundo os promotores da lista dos 50 melhores restaurantes da lista.