Grupo Renascença Multimédia vence 12 prémios Meios & Publicidade

O Grupo Renascença Multimédia é o grande vencedor rádio da edição deste ano dos Prémios da revista Meios & Publicidade.



Na Festa da Criatividade realizada esta terça-feira, no Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, o grupo arrecadou nove prémios prata e três prémios bronze, num total de 12 galardões para as rádios Renascença, RFM e MEGA HITS.

A Renascença recebeu seis galardões prata, um do quais para os spots de televisão e rádio do programa “As Três da Manhã”, com Joana Marques, Ana Galvão e Carla Rocha.