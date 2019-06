Diogo Viana reforça Braga até 2021

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Diogo Viana.

O lateral-direito português, de 29 anos, terminava contrato com o Belenenses. Agora, assina pelo Braga até 2021, ou seja, para as próximas duas temporadas, conforme revelaram os minhotos, no site oficial.

Diogo Viana representou o Belenenses nas últimas duas temporadas e meia, tendo passado, com Silas, de extremo para lateral-direito. Uma contratação para colmatar a saída de Marcelo Goiano para o Sivasspor.