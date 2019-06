É oficial, o Real Madrid vai ter equipa feminina de futebol

A direção do Real Madrid aprovou, esta terça-feira, a criação de uma equipa feminina de futebol.

Em comunicado no site oficial, o Real Madrid revelou que foi acordado, em reunião, a "fusão por absorção" do Clube Deportivo Tacón, a partir do dia 1 de julho de 2020. Ou seja, o projeto entrará em efeito na temporada 2020/21.

Com isto, o Real arrancará o projeto logo no principal escalão do futebol feminino espanhol, a Liga Iberdrola.

Como forma de "colaboração transitória entre os dois clubes", a primeira equipa do CD Tacón treinará e jogará, durante a próxima época, 2019/20, na Cidade Real Madrid.