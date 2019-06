​Demitiu-se o diretor artístico do Teatro Nacional São Carlos

O diretor Artístico do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), Patrick Dickie, apresentou esta terça-feira a demissão.

“O diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, Patrick Dickie, informou esta tarde S. Exa. a ministra da Cultura que, por razões pessoais, não tem condições para equacionar a continuidade naquelas funções”, refere o TNSC, em comunicado.

O mandato de Patrick Dickie termina a 31 de agosto, "pelo que será efetivamente essa a data em que cessa o exercício das suas funções como diretor artístico", adianta a nota.

Patrick Dickie sublinha que tem sido "uma honra desempenhar estas funções e trabalhar com todos os colaboradores do TNSC, em particular os extraordinários artistas da Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos".