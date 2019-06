Facebook vai passar dados sobre suspeitos de discurso de ódio à Justiça francesa

O Facebook chegou a um acordo com a Justiça francesa para fornecer aos juízes informações sobre cidadãos suspeitos de discurso de ódio na rede social. A informação foi avançada esta terça-feira pelo ministro francês dos Assuntos Digitais, Cedric O, que à Reuters garantiu que este é um acordo inédito a nível mundial.

A decisão de uma das maiores redes sociais surge na sequência de uma série de encontros entre o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o Presidente de França, Emmanuel Macron, que por diversas vezes já manifestou vontade de liderar os esforços globais para regulamentar discurso de ódio e disseminação de informações falsas na internet.

Até agora, o Facebook só cooperava com a Justiça francesa em assuntos relacionados com atentados e outros atos violentos, transferindo para os juízes franceses que formalmente o pedissem as moradas de IP e outros dados de indivíduos suspeitos.

Após um encontro entre Nick Clegg, responsável pela pasta de assuntos globais do Facebook, e Cedric O, na semana passada, a empresa norte-americana decidiu alargar a cooperação com as autoridades francesas para abranger também discurso de ódio online.

"Isto são grandes notícias, significa que os processos judiciais vão poder decorrer normalmente", diz à Reuters o ministro, que é também um dos conselheiros de topo de Macron. "Isto é mesmo muito importante, e eles só estão a fazer isto por França."

Cedric O, que tem estado em contacto permanente com Clegg nos últimos dias, diz que a decisão do Facebook foi tomada na sequência de conversações ainda em curso entre o gigante cibernético e o Governo francês. Contactados pela Reuters, os responsáveis do Facebook recusaram-se a comentar o assunto.

As negociações arrancaram no ano passado com um encontro entre Zuckerberg e Macron. Até agora, o Facebook não partilhava informações pessoais de utilizadores suspeitos de discurso de ódio porque tal não está abrangido pelas convenções EUA-França mas também porque, argumenta o fundador da empresa, países sem um ramo judiciário independente podem abusar de acordos desta natureza.

O Parlamento francês, atualmente controlado pelo partido de Macron, está neste momento a debater legislação para dar ao novo regulador mais poderes para multar empresas tecnológicas em até 4% do seu total de receitas globais caso estas não façam o suficiente para remover conteúdo de ódio das suas redes.