Nega de Mourinho ao Newcastle? "Tenho de jogar para ganhar"

José Mourinho tem de treinar para vencer. Em entrevista ao canal de Youtube "The Coaches' Voice", o treinador português, que está sem clube, deixou a garantia de que não aceitará orientar uma equipa para ficar na metade superior da tabela. Declarações que podem ser interpretadas como uma "nega" ao Newcastle, a que a imprensa o tem associado.

"A única coisa que sei é o que não quero. O que não quero é muito claro. Sei o perfil geral do que quero, mas não clube ou país. Sou bastante patológico no sentido de que tenho de jogar para ganhar. Se ganho ou não, é problema meu, dos jogadores, do clube e da estrutura. Mas preciso de um projeto em que sinta que jogo para ganhar. Se alguém me dá um contrato fantástico de 10 anos e diz-me que o objetivo da equipa é ficar na primeira metade da tabela, 'se terminares sétimo, oitavo e nono é perfeito', não é para mim. É contra a minha natureza. O meu próximo projeto vai ser para lutar para vencer", assegurou o técnico.

Mourinho assume que é "bastante flexível na adaptação" a novos clubes e competições e que está disponível para ir contra as suas ideias, no sentido de "escolher a melhor maneira para ter sucesso" num país:

"Sou até agora o único treinador que ganhou a Liga em Itália, Inglaterra e Espanha. Precisas dessa flexibilidade, desse controlo do ambiente. Precisas de te adaptar à realidade do clube, da competição. Mesmo socialmente precisas de perceber as necessidades, objetivos e motivações de todos. Daí não fechar a porta a um novo clube e a uma nova competição. Sempre gostei deste sentimento do desconhecido."

Com as pré-épocas a começar, José Mourinho, que está fora do ativo desde desde dezembro de 2018, quando foi despedido do Manchester United, ainda não arranjou novo clube. Recentemente, reconheceu que, neste momento, se vê "mais numa seleção do que num novo clube".