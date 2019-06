Portugal ganha medalha de prata na prova mista de judo

A seleção portuguesa de judo conquistou, esta terça-feira, a medalha de prata na competição mista dos II Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia, ao perder na final com a Rússia, por 4-3.

Portugal chegou a 3-0, com os triunfos de Bárbara Timo (-70 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Rochele Nunes (+78 kg). No entanto, depois, Jorge Fonseca (+100 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Jorge Fernandes (-73 kg), por duas vezes, a última no desempate, perderam.

Após a prova, em declarações à Sport TV, Telma Monteiro assumiu que ganhar uma medalha na prova individual - foi bronze nos -57 kh - e na coletiva é "um sonho tornado realidade".

"É um grande orgulho representar o meu país. Fizemos uma competição espetacular. Os combates foram equilibrados. Ganhámos a grandes potencias do judo mundial, à França, à Holanda. Estamos de parabéns. Estou muito orgulhosa de todos. Fomos a melhor equipa do início ao fim. A partir de hoje, as pessoas vão respeitar-nos ainda mais", declarou a judoca.

Jorge Fonseca enalteceu o facto de uma equipa "que não era favorita ter ficado em segundo lugar". "Foi espetacular. Estamos de parabéns", afirmou.

Portugal passa a somar oito medalhas, nestes Jogos Europeus de Minsk: uma de ouro (Carlos Nascimento nos 100 metros), quatro de prata (mistos de judo, Nelson Oliveira no contrarrelógio de ciclismo, e duas na ginástica acrobática: combinado e exercício dinâmico), e três de prata (ginástica acrobática, Telma Monteiro no judo e a estafeta mista dos 4x400 metros).