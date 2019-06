Académico de Viseu contrata um dos heróis da subida do Vilafranquense

O Académico de Viseu anunciou a contratação de Kelvin Medina, médio-defensivo proveniente do Vilafranquense.

O internacional cabo-verdiano de 25 anos chegou ao Vilafranquense em janeiro, e foi essencial para a subida à II Liga. Fez 14 jogos e apontou dois golos no "play-off" de subida, incluíndo um golo na final, perdida nos penáltis para o Casa Pia.

Kelvin Medina assinou um contrato válido por duas temporadas com o Académico de Viseu, depois de várias épocas no Campeonato de Portugal, no Alcanenense, Sertanense e Mirandela.