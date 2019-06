Braga arranca pré-época com três reforços e três ausências

O Sporting de Braga arrancou, esta terça-feira, os trabalhos de pré-época 2019/20. O grupo de trabalho contou com 25 jogadores, algumas novidades da equipa B, regressos de jogadores emprestados, três contratações e ainda três ausências.

Os primeiros dias de trabalho contemplam exames médicos e testes físicos, numa bateria que se vai prolongar até ao primeiro treino, marcado para segunda-feira, dia 1.

Abel Ferreira integrou Tiago Pereira, David Carmo, Moura e Yvan no plantel principal para a pré-época, provenientes da equipa B. Luther Singh regressa de empréstimo do Desporto de Chaves e também está no lote de jogadores.

Raúl Silva e Matheus, lesionados no final da época passada, também figuram na lista do grupo de trabalho. Crislan, que regressou de empréstimo no Japão na época passada e não realizou qualquer jogo na segunda metade da época, é outro nome na lista.

As contratações Tormena, André Horta e Eduardo são as principais novidades do grupo, que conta com as ausências de Wilson Eduardo e Hassan, na Taça das Nações Africanas, e Dyego Sousa, que venceu a Liga das Nações e está autorizado a apresentar-se mais tarde aos trabalhos.

O plantel vai trabalhar em Braga até dia 10 de julho, dia em que segue para estágio, que decorrerá em Portimão. O primeiro amigável está marcado para 6 de julho, contra a Oliveirense.