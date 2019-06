AEK de Atenas oficializa contratação de Francisco Geraldes

O AEK de Atenas oficializou a contratação do médio português Francisco Geraldes, através das redes sociais. O clube grego publicou uma fotografia do português na loja do clube, com a sua nova camisola, com o número 12, antes de publicar o comunicado oficial da contratação.

Geraldes ficará cedido ao AEK de Atenas, naquele que será o quarto empréstimo da carreira, depois de Moreirense, Rio Ave e Eintracht Frankfurt. Foi num desses empréstimos, em Vila do Conde, que conheceu Miguel Cardoso, com quem voltará a treinar esta época.

Na última temporada, o médio de 24 anos foi emprestado à Budesliga, mas não fez qualquer partida, por lesão. Voltou ao Sporting em janeiro, e fez apenas três partidas na segunda metade da temporada.

O AEK de Atenas continua a investir no mercado português. Miguel Cardoso já contratou o lateral-direito Paulinho e o médio-centro David Simão, para além de assegurar o empréstimo de Geraldes.