1800 jovens na casa de Cristiano Ronaldo

A 5ª edição do Torneio Internacional Braga Cup, decorre de 30 de Junho a 6 de Julho, e conta com 1800 atletas em representação de 90 equipas provenientes de nove países, de quatro continentes. Estarão presentes equipas de Portugal, Espanha, França, Brasil, Angola, México, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cazaquistão.

“Será uma semana intensa e marcante de futebol jovem na cidade de Braga, de uma iniciativa realizada pela Associação Desportiva Metrópole Talentosa e que tem vindo, ano após ano, a melhorar este evento destinado a crianças e jovens até aos 15 anos”, refere José Manuel Pereira, responsável pela organização do evento.

Visita à casa do CR7 na Albufeira da Caniçada

O certame é muito mais que um torneio de futebol. Os 1800 jovens inscritos terão outras atividades durante a semana da competição.

“Como as equipas só fazem um jogo por dia, privilegiamos também a vertente cultural e turística. Em colaboração com o município de Braga vamos proporcionar dias intensos de atividades de lazer de acessos às piscinas e praias fluviais e de Merelim São Paio, Adaúfe e Palmeira e através de um protocolo com o município de Terras de Bouro, proporcionar viagens de barco e autocarro ao Gerês, designadamente a Albufeira da Caniçada, onde os atletas poderão visitar a casa de férias de Cristiano Ronaldo”, revela José Manuel Pereira em declarações a Bola Branca.

Retorno financeiro de 500 mil euros

Num torneio de grande dimensão no âmbito do futebol jovem, a capital do Minho volta também a sentir o impacto económico da prova. “A cidade de Braga em termos de hotelaria terá um retorno de meio milhão de euros durante uma semana”, enfatiza o responsável pela organização do Torneio Internacional Braga Cup.