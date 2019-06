Marega pode ser "um excelente reforço para o FC Porto"

Paulo Duarte, selecionador do Burquina Faso, acredita que a continuidade de Moussa Marega no FC Porto pode ser um excelente "reforço" para Sérgio Conceição. Em declarações a Bola Branca, o treinador português destaca a importância do maliano.

"É uma mais-valia para o FC Porto pela sua capacidade de explosão, como aparece em zonas de finalização e porque arrasta ofensivamente a equipa. Se sair será uma perda importante. Se continuar será um excelente 'reforço' para o FC Porto. Os níveis a que o Porto chegou nos últimos dois anos, devem-se em grande parte a Marega”, analisa.

O selecionador conhece bem Marega, que defrontou num jogo particular de preparação para a Taça das Nações Africanas.

Marega tem contrato com o FC Porto até 2021, com uma cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros. Chegou a estar perto do West Ham na última temporada, mas acabou por ficar no clube portista. No total, soma 45 golos em 101 jogos disputados.