Derby County confirma que Lampard está a negociar com o Chelsea

O Derby County anunciou, esta terça-feira, em comunicado, que autorizou o treinador Frank Lampard a negociar com o Chelsea.

Os "blues" querem que o jovem treinador, e lenda do clube, regresse a Stamford Bridge para liderar a equipa, após a saída de Maurizio Sarri para a Juventus.

Lampard conta apenas com uma época como treinador, em que alcançou a final do "play-off" de subida à Premier League, que perdeu para o Aston Villa. O técnico tinha mais dois anos de contrato com o Derby, que queria renovar para assegurar a sua estadia, mas a saída estará iminente.

O Chelsea terá, no entanto ,de pagar a cláusula de rescisão de cerca de 4,5 milhões de euros.

Os "blues" estarão proibidos de contratar jogadores na próxima época, por castigo da UEFA, facto que afasta o interesse de treinadores de maior perfil. Enquanto jogador, Lampard fez 211 golos em 648 jogos pelo Chelsea, em 13 épocas no clube.