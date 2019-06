Carlos Xavier lamenta a eventual perda de Gudelj

No Sporting, a continuidade de Gudelj não está garantida. O médio sérvio ainda não chegou a acordo com o Guangzhou Evergrande. O contrato de Nemanja Gudelj com o clube chinês termina em dezembro, mas contempla mais um ano de opção.

Em entrevista a Bola Branca, Carlos Xavier antigo médio do Sporting, "lamenta a eventual perda" de um jogador que foi preponderante na última época. Sobre um eventual esforço financeiro por parte do Sporting, o antigo jogador recorda que os leões precisam de dinheiro, algo que poderá acontecer com a venda de Bruno Fernandes.

"Fez uma excelente época, chegou com falta de rotina, mas rapidamente conseguiu adaptar-se e ganhar espaço na equipa. A partir daí ficou tudo fácil e fez uma época muito boa. O esforço passa por dinheiro, o Sporting precisa de vender alguém, todos sabemos quem é, para contar com jogadores deste nivel", disse.

Gudelj pode sair, contra o desejo do Sporting, que não abdica de Wendel. O Grémio de Porto Alegre terá tentado o regresso ao Brasil do ex-jogador do Fluminense. Carlos Xavier aprova a continuidade do médio.

"Fico muito contente se ficar, porque deu mostras do seu valor e do que pode fazer no futuro. Sem menosprezar ninguém, ele e o Bruno Fernandes foram os motores da equipa", adicionou.

Nestas declarações, Carlos Xavier olha para o impasse na venda de Bruno Fernandes, como um "facto natural" porque só uma proposta muito convincente justificará a saída do melhor jogador do plantel leonino, estando convicto que "dentro de uma ou duas semanas" ficará definido o futuro do médio internacional português.