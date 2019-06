Santa Clara anuncia contratação de Zé Augusto

O Santa Clara anunciou a contratação do médio-defensivo Zé Augusto, proveniente do Criciúma, da Serie B do Brasil.

O jovem de 22 anos, que leva já 17 jogos disputados esta época, assinou um contrato válido por três épocas com o clube açoriano.

O clube destaca que o jogador pode também alinhar como defesa-central. Zé Augusto fez toda a formação no Grémio. Passou pelo Brasil de Pelotas e Criciúma, antes de rumar à sua primeira experiência no futebol europeu.