João Marques deixa comando técnico da equipa feminina do Benfica

O Benfica anunciou a saída do treinador da equipa de futebol feminino, João Marques. O técnico termina contrato no final do mês e não vai prolongar o vínculo.

O clube encarnado, na sua primeira época de existência no futebol feminino, alcançou os objetivos de vencer a II Liga e conquistar a Taça de Portugal. Em comunicado, as águias dizem que "é o momento de assumir uma mudança de ciclo".

O Benfica ainda não definiu o técnico que orientará a equipa no primeiro escalão, mas garante que o adjunto Valter Pinheiro e o treinador de guarda-redes, Paulo Silva, vão continuar na equipa técnica.