Salvio fará falta ao Benfica. A opinião pertence a Miguel Rosa, também atacante e um ex-Benfica que partilhou o balneário com o argentino, sobre a possibilidade de saída da Luz do avançado. Segundo "A Bola", o extremo de 28 anos deve reunir-se esta quarta-feira com a SAD encarnada com vista a esclarecer o seu futuro, numa altura em que tem em mãos uma proposta do Boca Juniors para regressar ao seu país.

Escutado por Bola Branca sobre esta hipótese de adeus de Salvio, Rosa não tem dúvida: o Benfica fica a perder, embora haja alternativas no plantel.

"É um jogador muito importante, experiente e, tanto dentro do campo, como fora dele, vai fazer falta ao Benfica. O Salvio tem tido problemas físicos", começou por dizer.

Jota, de 20 anos, é apontado como a solução para a saída de Salvio. Rosa elogia o jovem de 20 anos, que já leva seis partidas pela equipa principal das águias.

"O Benfica tem alternativas à altura e, por exemplo, o Jota, contra quem já joguei e conheço da formação do Benfica, vai ser uma solução. Vai ser craque, tenho a certeza absoluta. Vai ser outro João Félix. Pelo que conheço do Jota, ele joga melhor como extremo esquerdo. Mas enquanto médio ofensivo também faz bem essa função", conclui Miguel Rosa.