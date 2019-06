Ranieri e Van Bronckhorst interessados no cargo no Newcastle

Giovanni van Bronckhorst e Claudio Ranieiri são os dois nomes apontados ao cargo de treinador do Newcastle, segundo a "Sky Sports".

O técnico italiano de 67 anos está sem clube, depois de ter orientado a Roma, de forma interina, no final da temporada.

Ranieri conta com vasta experiência no futebol inglês, com passagens pelo Chelsea, Leicester City, onde venceu o campeonato, e Fulham, na última época. O treinador orientou também o Nápoles, Fiorentina, Valência, Atlético de Madrid, Parma, Juventus, Roma, Inter de Milão, Nantes e a seleção grega.

Já van Bronckhorst quer dar o "salto" como treinador, depois de ter confirmado a saída do cargo no Feyenoord, que orientou durante quatro épocas, entre 2015 e 2019, e onde venceu cinco troféus: um campeonato, duas Taças e duas Supertaças.

O antigo lateral internacional holandês conta com uma passagem pelo futebol inglês, enquanto jogaodor. Entre 2001 e 2003, jogou pelo Arsenal, onde venceu uma Premier League, duas FA Cups, e uma Supertaça.

O Newcastle anunciou a saída de Rafael Benítez na segunda-feira, depois de não ter chegado a acordo com o treinador espanhol para a renovação.