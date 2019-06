Joel Tagueu promete voltar aos relvados daqui a quatro meses

Joel Tagueu, avançado do Marítimo, diz que será operado para corrigir o problema cardíaco, e promete voltar aos relvados entre três a quatro meses. O ponta-de-lança camaronês recorreu às redes sociais para explicar o sucedido.

"Estou aqui para tranquilizar as pessoas e contar o que aconteceu. Fizemos exames antes da Taça das Nações Africanas, e fui diagnosticado com uma alteração na artéria coronária, que tem cura. Nasci com esta condição, e o médico já me tranquilizou. Farei uma cirurgia tranquila, e entre três a quatro meses posso voltar a fazer o que mais amo", disse.

O ponta-de-lança foi dispensado na segunda-feira da seleção dos Camarões para a CAN, devido a um problema cardíaco que podia ter levado a "morte súbita" em campo. O Marítimo já garantiu que está a par da situação e a analisar os exames médicos do jogador, durante o período no clube insular.

"O clube está a analisar todos os exames médicos feitos pelo jogador, ao longo da época e meia em que vestiu a camisola verde-rubra, e mantém contacto aberto com o departamento médico do Cruzeiro de Belo Horizonte, clube detentor do passe de Joel Tagueu", disse.

Tagueu aproveitou para "agradecer a todos pelas mensagesns de apoio. Muito obrigado também à minha familia, que está ao meu lado neste momento".

O avançado de 25 anos esteve emprestado ao Marítimo pelo Cruzeiro durante uma temporada e meia. No total, fez 19 golos em 49 jogos disputados.