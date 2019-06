Real Madrid quer usar James para negociar Fabián Ruiz

Fabián Ruiz é alvo do Real Madrid para ser o sexto reforço do clube espanhol para a época 2019/20, segundo escreve o jornal "AS".

De acordo com a publicação, as grandes exibições do médio no Europeu sub-21, com a seleção espanhola, confirmaram o interesse "merengue".

O Nápoles contratou o jogador de 23 anos no início da última temporada, ao Bétis de Sevilha, por uma verba a rondar os 30 milhões de euros. Depois de uma época como titular indiscutível no meio-campo de Ancelotti, com sete golos apontados em 40 jogos disputados, o clube italiano não estará disposto a vender o jogador.

Fabián não tem cláusula de rescisão no contrato, e o Nápoles apenas pensará vender o espanhol por valores a rondar os 80 milhões de euros, segundo informa o "AS". No entanto, o Nápoles está interessado na contratação de James Rodríguez, o que pode facilitar a negociação por Fabián Ruiz. O colombiano é desejo de Ancelotti, que o treinou precisamente no clube espanhol.

A confirmar-se a contratação, seria a sexta da época, já com cerca de 300 milhões de euros investidos em Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Rodrygo e Ferland Mendy.