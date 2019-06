Giannis supera Harden e é eleito MVP da NBA

Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, foi eleito, esta madrugada, o melhor jogador da temporada da NBA.

Numa gala em Santa Mónica, o jogador grego de 24 anos superou a concorrência de James Harden, dos Hosuton Rockets, que procurava ser eleito "Most Valuable Player" pela segunda vez consecutiva. Paul George, dos Oklahoma City Thunder, ficou em terceiro na votação.

O "Greek Freak" é o segundo europeu a vencer o galardão, depois de Dirk Nowitzki, dos Dallas Mavericks, em 2007. Harden não compareceu à gala por estar numa viagem comercial na China, ausência confirmada durante o dia do evento, que fez prever a entrega do prémio a Giannis.

O treinador do ano foi também para os Bucks. Mike Budenholzer conseguiu um registo de 60 vitórias e 22 derrotas na época regular, ultrapassando os outros finalistas Michael Malone, dos Denver Nuggets, e Doc Rivers, dos LA Clippers.

Estrangeiros dominam principais prémios

O prémio de melhor estreante da época, "rookie", foi para Luka Doncic, esloveno que se juntou aos Dallas Mavericks proveniente do Real Madrid, que superou Tray Young e DeAndre Ayton.

Lou Williams, dos Los Angeles Clippers, voltou a vencer o prémio de "Sixth Man of the Year", pela terceira vez na carreira e a segunda consecutiva. Pascal Siakam, dos recém-campeões Toronto Raptors, foi eleito o "Most Improved Player", prémio entregue ao jogador que mais evoluiu durante a temporada.

Já o francês Rudy Gobert, dos Utah Jazz, venceu o prémio de melhor jogador defensivo da época, pelo segundo ano consecutivo.