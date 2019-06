Armindo Tué Na Bangna e os planos para o bicampeonato

Armindo Tué Na Bangna continua a marcar presença nas primeiras páginas, mas "ninguém" sabe. Acontece que Armindo Tué Na Bangna é conhecido por "Bruma" e esse "todos" sabem quem é: é o reforço certo-incerto-provável-improvável-garantido-perdido do FC Porto.

No diz-desdiz noticioso que marca os tempos, temos hoje que Bruma é "quase dragão", para o nortenho O Jogo. Já do pitoresco Bairro Alto sai um dado contratual preciso: "Bruma assina até 2024". Por sua vez, noutra redação da capital, na do Record, alude-se a um "forcing por Bruma".

O vórtice de nomes e verbas de milhões passa, esta terça-feira, também por Raúl de Tomás, que, diz A Bola, tem "selo de qualidade" e vai para o Benfica. Já o Sporting, garante o diário propriedade da Sociedade Vicra Desportiva, está "na corrida por Mama Baldé".

Sobre o Sporting, precisamente, o Record garante: "Bruno apresenta-se dia 4 em Alcochete".

O destaque maior na primeira página do diário desportivo da Cofina faz-se, todavia, com o Benfica e em tom premonitório: "O plano de Lage para ganhar". O jornal diz que, no Seixal, o treinador "já prepara ataque ao bicampeonato".