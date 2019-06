Quem vai jogar com quem nos quartos de final da Copa América

Um golo do avançado Edinson “canibal” Cavani deu ao Uruguai a vitória sobre o Chile e a liderança do Grupo C da Copa América.



Os adeptos tiveram de esperar 82 minutos para gritar golo no jogo disputado esta segunda-feira à noite no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro – pelo meio ainda houve uma invasão de campo de um adepto vestido de galinha.

A culminar uma jogada de envolvimento do “carrossel uruguaio”, Cavani aproveitou uma falha de marcação para cabecear a bola para dentro da baliza chilena.

O defesa do Sporting, Sebastian Coates, entrou nos minutos finais para aguentar a pressão do Chile, depois do ex-Benfica Nicolás Castillo ter saltado do banco de suplentes para o ataque final à baliza do Uruguai.

No outro jogo do agrupamento, Equador e Japão empataram a uma bola. O golo nipónico foi apontado por Shoya Nakajima, ex-Portimonense.

Nas contas finais do Grupo C, o Uruguai ficou em primeiro com 7 pontos, seguido do Chile com seis pontos, do Japão com dois e do Equador com um ponto.

Uruguai e Chile seguem para os quartos de final da Copa América. Os chilenos, bicampeões em título, vão medir forças com a Colômbia, de Carlos Queiroz e Oceano, enquanto os uruguaios defrontam o Peru.

As outras partidas dos "quartos" são: Brasil - Paraguai e Venezuela - Argentina.