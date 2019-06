Marítimo analisa "todos os exames médicos" de Joel Tagueu

O Marítimo manifestou o seu apoio a Joel Tagueu, que esta segunda-feira foi dispensado da comitiva da seleção dos Camarões para a CAN, devido a um problema cardíaco que podia ter levado a "morte súbita" em campo, e garantiu que está a par da situação.

Em nota publicada no site oficial, o Marítimo informou que "está a analisar todos os exames médicos feitos pelo jogador, ao longo da época e meia em que vestiu a camisola verde-rubra, e mantém contacto aberto com o departamento médico do Cruzeiro de Belo Horizonte, clube detentor do passe de Joel Tagueu".

"Como não pode deixar de ser, o Club Sport Marítimo está e estará sempre ao lado do jogador, mostrando-se disponível para colaborar sempre que necessário", comunicou o clube insular, sobre este "momento particularmente difícil" para o avançado camaronês.

A Federação Camaronesa de Futebol revelou, esta segunda-feira, que Joel Tagueu tinha sido dispensado da seleção devido a um problema que poderia causar-lhe "morte súbita", caso continuasse a competir.

O médico da equipa detetou uma anomalia de implantação da artéria coronária, detetada no Qatar e confirmada no Egito, "com risco de morte súbita em campo". Ainda assim, o jogador pode agarrar-se a uma luz ao fundo do túnel: a anomalia "é curável no plano cirúrgico" e, uma vez operada (e após convalescença), Joel poderá "retomar a sua atividade", segundo o médico da seleção camaronesa, William Ngatchou.