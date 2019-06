Bruno Fernandes enaltece "época inesquecível" no Sporting

Bruno Fernandes deixou, esta segunda-feira, uma mensagem aos adeptos do Sporting, no Instagram.

"Uma época inesquecível! As conquistas na Taça da Liga e na Taça de Portugal a nível coletivo, coroadas com um recorde pessoal. Médio mais goleador do futebol europeu dos últimos anos. Obrigado a todos pelo vosso contributo. Sem vocês isto não seria possível", escreveu o médio, na referida social.



Uma mensagem que pode soar a despedida, visto que as associações de Bruno Fernandes a grandes clubes europeus, como Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool têm sido frequentes e o internacional português ainda não deu certezas sobre o seu futuro. Para já, contudo, continua no Sporting.