Paços de Ferreira apresenta primeiro reforço para 2019/20

O Paços de Ferreira apresentou, esta segunda-feira, o primeiro reforço para a próxima temporada.

Trata-se de Rafael Gava, de 26 anos, proveniente do Caxias, da Série D do Brasil. O médio brasileiro assinou contrato com os castores, recém-promovidos à I Liga, válido para as próximas três temporadas.

Gava representou clubes como Internacional, ASA, Lajeadense, Londrinas e Brasil de Pelotas, este já por empréstimo do Caxias. Em 2019, pelo Caxias, o médio apontou oito golos em 16 jogos.