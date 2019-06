Frederico Silva segue em frente no Challenger de Aspria

O tenista português Frederico Silva garantiu, esta segunda-feira, a presença na segunda ronda do Challenger de Milão, em Itália.

O número cinco nacional, 316.º colocado do "ranking" ATP, derrotou o argentino Andrea Collarini, número 305 da hierarquia mundial, em três "sets". Depois de ter vencido o primeiro, sofrer um 0-6 no segundo parcial não afetou Frederico Silva, que no terceiro selou a vitória, por 6-2, 0-6 e 6-4, ao fim de 2h25.

Na segunda ronda, o tenista português terá pela frente o canadiano Filip Peliwo, número 260 do mundo e 14.º cabeça-de-série do torneio.