Benfica volta a emprestar Bruno Varela ao Ajax

O Benfica oficializou, esta segunda-feira, o empréstimos de Bruno Varela ao Ajax para a próxima época. O guarda-redes continua no clube que o acolheu esta época.

No site oficial, o Benfica revela que o treinador dos campeões holandeses, Erik Ten Hag, "volta a contar com o contributo do português para a nova temporada". A esperança será que Varela jogue mais do que na época que agora finda, em que não disputou um único minuto.

O Benfica também anunciou o empréstimo de Alex Pinto ao Gil Vicente.

O lateral-direito, de 20 anos, experimenta, pela primeira vez, a I Liga, após dois anos na equipa B encarnada. Esta época, Alex Pinto disputou 32 jogos pelos "bês" do Benfica. Mais um jogador que Vítor Oliveira, treinador dos recém-promovidos gilistas, vai buscar à II Liga.