EUA derrubam Espanha à base de penáltis

Os Estados Unidos da América avançaram para os quartos de final do Mundial feminino de futebol, esta segunda-feira, com uma vitória, por 2-1, sobre a Espanha.

O marcador foi inaugurado logo aos sete minutos. Tobin Heath foi derrubada na área e, na conversão do penálti - verificado com recurso ao videoárbitro -, Megan Rapinoe não perdoou.

Porém, dois minutos depois, um erro dos EUA na saída de bola ofereceu oportunidade em bandeja de ouro à Espanha. Com o golo nos pés, Jennifer Hermoso desferiu um belo remate e restabeleceu a igualdade.

O jogo foi duro e nem sempre bem disputado, com os EUA a terem grande dificuldades, especialmente em "engatar" o último passe.

Até que, pelos 76 minutos, Rose Lavelle foi golpeada na área e, após visionamento das imagens do VAR, a árbitra apontou para a marca de grande penalidade. Rapinoe ofereceu o penálti a Alex Morgan, mas a selecionadora norte-americana, Jill Ellis, exigiu que fosse a capitã a cobrar o castigo máximo. De regresso ao tribunal dos 11 metros, Rapinoe voltou a não falhar e consumou um "bis" decisivo para as campeãs.

Os EUA marcam, assim, encontro com a França, nos quartos de final. As gaulesas derrotaram o Brasil por 2-1, no prolongamento, após igualdade a um golo nos 90 minutos. O jogo vai realizar-se na sexta-feira, às 20h00.