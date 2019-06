Ajax confirma contratação de Quincy Promes

O Ajax anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Quincy Promes.

No site oficial, o campeão holandês revelou que pagou 15,7 milhões de euros ao Sevilha, sendo que o preço, consoante variáveis, pode subir aos 17,2 milhões. O extremo internacional holandês, de 27 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, até junho de 2024.

Este é um regresso de Quincy Promes ao Ajax, por cuja formação chegou a passar. O avançado tinha contrato até 2023 com o Sevilha, clube ao qual se juntou na última época, proveniente do Spartak de Moscovo. Promes também já passou por Twente e Go Ahead Eagles.