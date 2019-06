Marcelo Goiano troca Braga pelo Sivasspor

Marcelo Goiano é, oficialmente, reforço do Sivasspor. Bola Branca avançou, na passada terça-feira, que os turcos estavam interessados no capitão do Sporting de Braga e a transferência confirmou-se.

No site oficial, o Sivasspor anunciou que o lateral brasileiro, de 31 anos, assinou contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção. Goiano tinha contrato com o Braga por mais duas épocas, mas permite aos guerreiros do Minho um interessante encaixe financeiro.

Goiano estava no Braga desde a época 2014/15, tendo alcançado o estatuto de indiscutível na época seguinte. Além dos minhotos, Goiano já representou os brasileiros do Guaçuano, XV de Jaú, Mineiros, Interporto, Anápolis e Grémio de Anápolis, e os portugueses do Feirense e da Académica, estes dois por empréstimo do Grémio. Esta temporada, o defesa disputou 38 jogos e marcou um golo.